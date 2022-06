CAPITAL kürt die besten aktiven Fonds (FOTO)

Berlin (ots) - Analyse von 8700 aktiven Finanzprodukten // Europa-Portfoliosholen aufEuropäische Aktienfonds sind der überraschende Gewinner im diesjährigen Rankingder besten aktiv gemanagten Fonds von CAPITAL (Ausgabe 07/2022, EVT 23.06.) unddem Analysehaus Greiff Research Institut. 8700 Finanzprodukte wurden untersuchtund flossen in das Ranking ein, darunter Aktien-, Anleihe- und Mischfonds. Davongingen 288 als Sieger hervor, darunter viele mit dem Schwerpunkt Europa. Dielange beklagte Zersplitterung des europäischen Aktienmarkts entpuppte sich 2021für das aktive Management demnach als Vorteil. "In Europa können dieFondsmanager noch echten Mehrwert generieren", sagte Volker Schilling, Chef derGreiff-Vermögensverwaltung. In den USA sei der Markt so effizient, dass er sichbereits mit einem passiven und kostengünstigen ETF auf den breiten Index S&P 500gut nachbilden lasse.Das gute Abschneiden europäischer Fondsgesellschaften ist umso überraschender,als die Lage an der Börse 2021 gut war - und es dann für Portfoliomanagerschwerer ist, jene Papiere aufzuspüren, die noch besser laufen als der gesamteMarkt. Für die jährliche Analyse werden jene in Deutschland zugelassenen aktivenFonds gesucht, die dauerhaft gut arbeiten, indem sie deutlich anders anlegen alsder jeweilige Vergleichsindex und so eine größere Überrendite erzielen. Wer sichzu sehr an seinem jeweiligen Index orientiert, schafft es nicht ins Ranking.Außerdem müssen die Fonds mindestens zehn Jahre am Markt sein. Ebenfallsberücksichtigt wurde, ob und in welchem Maße die Fonds ESG-Kriterien erfüllen,also bestimmte Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandardsberücksichtigen.Alle Ergebnisse des diesjährigen Rankings finden Sie in der neuen Ausgabe vonCAPITAL (Ausgabe 7/22, EVT am 23. Juni) sowie digital unterhttp://www.capital.de/fondsranking .Pressekontakt:Laura EßlingerRedaktion CAPITALE-Mail: mailto:esslinger.laura@capital.dehttp://www.capital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/5255275OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien