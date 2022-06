Immer mehr Stiefväter und Stiefmütter adoptieren Kinder unter 3 Jahren

WIESBADEN (ots) -



- Zwei Drittel aller Adoptivkinder werden von einem Stiefelternteil angenommen

- Anteil unter 3-jähriger Stiefkinder an allen Adoptivkindern steigt auf 27 %

- Stiefkindadoptionen sind im Westen deutlich häufiger als im Osten

- Fremdadoptionen sinken im Zehnjahresvergleich um 30 %



Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 3 843 Kinder adoptiert. Das waren 2 % mehr

als im Vorjahr (+69 Fälle). Zwei Drittel davon wurden von ihren Stiefvätern oder

Stiefmüttern angenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, wurden die Stiefkinder dabei immer häufiger im Säuglings- oder

Kleinkindalter von unter 3 Jahren adoptiert: So stieg der Anteil unter

3-jähriger Stiefkinder an allen Adoptivkindern in den letzten zehn Jahren von 6

% auf 27 %. Damit hat er sich binnen zehn Jahren mehr als vervierfacht. Im

Vergleich zu 2020 lag das Plus bei zwei Prozentpunkten. Die Zahl aller

Adoptionen ging dagegen im Zehnjahresvergleich um 5 % zurück (-217 Fälle).