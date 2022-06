WIESBADEN (ots) - Klimawirksame Stoffe nehmen Einfluss auf die Erderwärmung und

tragen zum Klimawandel bei. Das stärkste bekannte Treibhausgas ist

Schwefelhexafluorid (SF6), dessen Treibhauspotenzial die Klimawirksamkeit von

Kohlenstoffdioxid (CO2) um das 23 500-Fache übertrifft. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben deutsche Unternehmen im Jahr 2021 insgesamt

743,2 Tonnen dieses Stoffs bezogen, das waren 10,0 Tonnen mehr als im Jahr 2020

(+1,4 %). Die bezogene Menge SF6 entspricht 17,5 Millionen Tonnen

CO2-Äquivalenten (Global Warming Potential, GWP).



Abgabe an Zwischenhändler und Hersteller optischer Glasfaser stark gestiegen





SF6 wurde im Jahr 2021 mit einer abgegebenen Menge von 500,7 Tonnen (67 %)hauptsächlich in der Elektroindustrie und im Apparatebau eingesetzt. Weiterebedeutende Abnehmergruppen sind mit 112,1 Tonnen (15 %) Zwischenhändler und mit49,5 Tonnen (7 %) Hersteller von optischen Glasfaserkabeln. Insbesondere an dieZwischenhändler (+37 %) und die Hersteller von optischen Glasfaserkabeln (+16 %)wurde gegenüber 2020 deutlich mehr SF6 abgegeben.Abgabe von Stickstofftrifluorid leicht gesunkenAuch das Treibhausgas Stickstofftrifluorid (NF3) hat einen sehr hohen GWP-Wertvon 16 100 und baut sich extrem langsam in der Atmosphäre ab. Im Jahr 2021wurden insgesamt 63,4 Tonnen NF3 an die deutsche Wirtschaft abgegeben, dasentspricht rund 1,0 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Gegenüber 2020 war diesein Rückgang um 2,4 %. NF3 wird vor allem in der Halbleiterindustrie zum Ätzenoder Reinigen der Beschichtungskammern eingesetzt, etwa bei der Herstellung vonFlachbildschirmen.Freigesetzte SF6-Menge entsprach 0,4 % aller Treibhausgasemissionen im Jahr 2020Die an die Industrie abgegebene Menge an SF6 entspricht nicht der in dieAtmosphäre freigesetzten Emissionsmenge. Das Gas wird zu großen Teilen innerhalbgeschlossener Systeme verwendet und damit (vorerst) nicht freigesetzt. Direktfreigesetzt wurden im Jahr 2020 nach Berechnungen des Umweltbundesamtes zurnationalen Treibhausgas-Berichterstattung 3,0 Millionen Tonnen CO2-ÄquivalenteSF6. Dies entsprach einem Anteil von 0,4 % an den gesamtenTreibhausgasemissionen in Deutschland in Höhe von rund 728,7 Millionen TonnenCO2-Äquivalenten. NF3 hingegen wurde nach dieser Berechnung in sehr geringem Maßtatsächlich freigesetzt, nämlich nur in einer Menge von 0,01 Millionen TonnenCO2-Äquivalenten.Methodischer Hinweis:Die statistische Erhebung erfolgt bei Unternehmen, die Schwefelhexafluoridbeziehungsweise Stickstofftrifluorid herstellen, importieren, exportieren oderin Mengen von mehr als 200 Kilogramm im Inland abgeben. Für die tatsächlichfreigesetzte Menge liegen für das Jahr 2021 nur vorläufige Zahlen für diefluorierten Treibhausgase insgesamt vor, eine weitere Differenzierung ist nichtmöglich.Weitere Informationen:Neben weiteren Umweltindikatoren ist der Ausstoß von Luftschadstoffen(Treibhausgasemissionen) auch Teil des Monitorings der DeutschenNachhaltigkeitsstrategie.Ergebnisse zum Thema Klima, Klimawandel und Klimaschutz bietet auch dieKlima-Sonderseite (www.destatis.de/klima) im Internetauftritt des StatistischenBundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5255280OTS: Statistisches Bundesamt