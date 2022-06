Seite 2 ► Seite 1 von 3

Heidelberg (ots) - Aus den Augen, aus dem Sinn - so lässt sich unser Umgang mitMüll wohl am besten beschreiben. Und das trifft auch auf die derzeit größteAbfallquelle zu: den Abriss von Gebäuden. Rund die Hälfte des Abfallaufkommensin Deutschland machen Bau- und Abbruchabfälle aus, wiederverwertet wird nur einkleiner Teil davon, und das zumeist in minderwertigerer Form. So landen beiUmbau- oder Abrissarbeiten Materialien wie Beton, Stahl, Holz oder Kunststoffmeist auf der Deponie oder als Füllmaterial im Straßenbau, obwohl sie für neueBauvorhaben dringend benötigt und teuer bezahlt werden. Das will Heidelberg nunändern und setzt als erste Stadt Europas mit dem Pilotprojekt "Circular City -Gebäude-Materialkataster für die Stadt Heidelberg" auf das sogenannte UrbanMining-Prinzip, übersetzt: "Bergbau in der Stadt". Mit der ortsansässigenHeidelbergCement AG unterstützt eines der weltweit größten Baustoffunternehmendas Vorhaben. Begleitet wird die Stadt außerdem durch die Material-PlattformMadaster, die Konzeption liegt beim Umweltberatungsinstitut EPEA, einer Tochterdes Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE.Mit dem Pilot-Vorhaben will Heidelberg als Pionier der Kreislaufwirtschaft inder Stadtentwicklung und im Städtebau vorangehen. Für Jürgen Odszuck, der alsErster Bürgermeister zuständig für die Ressorts Stadtentwicklung und Bauen ist,bedeutet Urban Mining ein entscheidender Schritt, um die Klimaziele der Kommunezu erreichen: "Bis spätestens 2050 wollen wir klimaneutral werden und denEnergiebedarf der Kommune um die Hälfte senken. Das schaffen wir nur, wenn wiruns bereits jetzt mit dem enormen Energie- und Ressourcenverbrauchauseinandersetzen, den Bautätigkeiten verursachen. Urban Mining als eine Artmoderner Bergbau in der Stadt kommt dabei eine Schlüsselrolle zu."Für das ehrgeizige Vorhaben hat sich die Stadt mit HeidelbergCement, Madasterund EPEA erfahrene Experten im Bereich des nachhaltigen Bauens ins Boot geholt.Ziel ist eine vollständige ökonomische und ökologische Analyse des gesamtenGebäudebestands, der in einem digitalen Materialkataster zusammengefasst wird.Das Kataster soll fortan Auskunft darüber geben, welches Material in welcherQualität und in welcher Menge verbaut wurde. "Basierend auf diesen Informationenlassen sich beispielsweise Deponien und Aufbereitungsflächen entsprechend planenund eine regionale Wertschöpfung durch regionale Lieferketten und neueGeschäftsmodelle anstoßen. Das verringert die Abhängigkeit von importierten