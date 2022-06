JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 schwedischen Kronen belassen. Volvo setze auf deutliches Wachstum durch E-Mobilität, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte liegt mit seinen Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal über den Markterwartungen./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 19:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 19:21 / ET