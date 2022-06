Emissionsmarkt Deutschland Schwieriges Marktumfeld bremst Börsengänge und Kapitalerhöhungen aus

Die Inflation und Energiepreise klettern auf Rekordniveau, die weltweiten

Lieferketten stottern und die Talfahrt an den Aktienmärkten geht im Zuge der

zunehmend spürbaren Zinswende vieler Notenbanken weiter: In diesem Umfeld wagt

sich kaum ein Unternehmen an die Börse. Im zweiten Quartal 2022 registrierte die

Frankfurter Börse lediglich zwei Initial Public Offerings (IPOs), die zusammen

121 Millionen Euro einspielten. Auch in Sachen Kapitalerhöhungen sind die

Investoren mit Blick auf das schwierige Marktumfeld sehr zurückhaltend.