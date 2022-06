Nach der Anhebung der Umsatzprognose für das Jahr 2022 legte die wieder in den DAX aufgenommene Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) deutlich zu und erreichte am 9.6.22 ein neues Jahreshoch bei 102,15 Euro. Der Ausflug über die 100-Euro-Marke war allerdings nur von kurzer Dauer. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Beiersdorf-Aktie bei 96,32 Euro.

Über die zukünftige Entwicklung des Konsumgüterkonzerns sind sich die Experten keinesfalls einig. Während die Analysten von RBC Capital Markets die Aktie mit einem Kursziel von 81 Euro als „Underperform“ einstufen, bekräftigte Barclays Capital mit einem Kursziel von 108 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Für Anleger, die der Beiersdorf-Aktie, die in den vergangenen Tagen deutlich zulegen konnte, in den nächsten Tagen wieder einen Rutsch auf 89 Euro prognostizieren, wo die Aktie zuletzt am 20.6.22 notierte, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.