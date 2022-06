APA ots news: Digitalisierungsindex 2022: Homeoffice & Co bleiben und treiben Digitalisierung in Österreichs Betrieben voran - BILD

Zweieinhalb Jahre Pandemie haben die Arbeitswelt in Österreich nachhaltig verändert: Trends wie Homeoffice, mobiles Arbeiten und Online-Kommunikation mit Kunden sind gekommen, um zu bleiben. Das schlägt sich - wenn auch verhalten - im österreichischen Digitalisierungsindex nieder, der seit 2017 den

Digitalisierungsfortschritt in den heimischen Betrieben misst und 2022 von 35 auf 37 gestiegen ist. Ein Viertel der heimischen Unternehmen hat demnach bei ihrem Digitalisierungsfortschritt mehr als die Hälfte des Weges zurückgelegt und gilt damit mittlerweile zumindest als "Digital Orientiert" oder als "Digitaler Champion". Vor der Pandemie ist das erst bei 19 Prozent der Unternehmen der Fall gewesen, so der am 23. Juni 2022 veröffentlichte

Digitalisierungsindex für Österreich, der vom

Telekommunikationsanbieter Drei bei Arthur D. Little und marketmind in Auftrag gegeben wurde und für den von April bis Mai 2022 mehr als 800 Unternehmen aller Branchen und Größen in ganz Österreich befragt wurden.



Der Anteil der Großunternehmen, die Homeoffice nutzen, ist von 2021 auf 2022 von 75 auf 81 Prozent weiter gestiegen. Insgesamt gibt es nach wie vor in 38 Prozent der heimischen Betriebe Homeoffice-Möglichkeiten und bereits in jedem elften Unternehmen Shared Desks-Lösungen. Auch Shared Office Spaces nehmen stark zu. Die Zahl der Betriebe, die ihre Büroflächen teilen, hat sich in einem Jahr von 2,5 auf 6,5 Prozent erhöht.



Viele kleine Unternehmen konnten vor allem in den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zu Beginn der Pandemie bei der Digitalisierung nicht mithalten, dürften jetzt aber zum Teil nachziehen: Von 2021 auf 2022 hat sich die Zahl jener Unternehmen, die in den nächsten 12 Monaten in Digitalisierung investieren wollen, von 18 auf 24 Prozent erhöht.



Zwtl.: 8 von 10 österreichischen Unternehmen wünschen sich mehr Unterstützung.



Drei Viertel der heimischen Firmen sehen in der digitalen Transformation große Chancen - auch in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften. Knapp 8 von 10 Unternehmen stehen in diesem Bereich aber auch vor Herausforderungen wie Mangel an Know-how und Finanzierungsproblemen und wünschen sich mehr Unterstützung. 20 Prozent der Unternehmen sehen in der Digitalisierung nach wie vor überhaupt keine neuen Möglichkeiten.