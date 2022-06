Betonkristallisation kann die CO2-Bilanz von Betonbauten massiv reduzieren - Bericht von Penetron International

New York (ots/PRNewswire) -



- Die Zementindustrie trägt 8 % zu den weltweiten CO2-Emissionen bei

- Der Bericht von PENETRON zeigt, dass der CO2-Fußabdruck von

Betonkonstruktionen durch die Verwendung eines fortschrittlichen, kristallinen

Zusatzmittels, das die Durchlässigkeit des Betons verringert, um bis zu 65 %

reduziert werden kann

- Fortschrittliche kristalline Zusatzmittel ermöglichen eine längere Haltbarkeit

des Betons mit weniger Zement

- Hochfester Beton reduziert ca. 90 % des CO2-Fußabdrucks im Zusammenhang mit

der Instandhaltung von Betonstrukturen

- Dichtungsbahnen mit hohem CO2-Ausstoß dominieren weiterhin die

Betonabdichtungsindustrie



Die Akteure im Bauwesen können bis zu 65 % des Kohlenstoff-Fußabdrucks von Beton

reduzieren, indem sie eine langfristige Perspektive einnehmen und die

Lebensdauer des Materials verlängern, so der Bericht 2022 Towards Zero Carbon

Concrete von PENETRON, einem führenden Anbieter von kristallinen

Abdichtungslösungen. Die Verringerung der Verwendung von Zement, einem der

kohlenstoffintensivsten industriellen Materialien, das 8 % der weltweiten

Kohlenstoffemissionen verursacht, ist entscheidend für das Erreichen der

weltweiten CO2-Reduktionsziele.