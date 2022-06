Trotz Bafög-Erhöhung Miete für Studentenwohnung frisst bis zu 84 Prozent der Förderung

Nürnberg (ots) - Eine aktuelle immowelt Analyse der Angebotsmieten von

Studentenwohnungen im Verhältnis zum neuen Bafög-Höchstsatz zeigt:



- In 31 von 68 untersuchten Hochschulstädten ist die Kaltmiete höher als die

Wohnpauschale

- 780 Euro Kaltmiete: In München zahlen Studierende 84 Prozent des kompletten

Bafög-Zuschusses nur für die Wohnung

- Trotz Reform: In Stuttgart (58 Prozent), Frankfurt (56 Prozent) und Berlin (54

Prozent) verzehrt die Miete mehr als die Hälfte des Bafögs

- Günstiger Osten: In Halle (25 Prozent), Dresden und Leipzig (jeweils 29

Prozent) bleibt mehr von der Förderung übrig



Der Bundestag entscheidet heute über eine Reform der Bafög-Förderung, die

Studierenden höhere Zuschläge bescheren soll. Studierendenvertreter kritisieren

die Bafög-Anhebung jedoch als unzureichend. Eine aktuelle Analyse von immowelt

zeigt: Trotz Erhöhung reicht die Bafög-Wohnpauschale von bald 360 Euro in 31 von

68 untersuchten Hochschulstädten nicht für die Kaltmiete einer typischen

Studentenwohnung (1 bis 2 Zimmer, 40 Quadratmeter) aus. Vor der Anhebung lag die

Wohnpauschale in 38 Unistädten unter der Kaltmiete.