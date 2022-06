CNBC hat Bankaktien im S&P 1500 ausfindig gemacht, deren Aktienkurse in den zwölf Monaten ab Februar 1994 um mehr als zehn Prozent gestiegen sind und von denen sie eine mindestens zehnprozentige Steigerung des Nettozinsertrags in diesem Jahr erwarten. Auf die Liste schafften es fünf US-Banken:

Die Anhebung um einen dreiviertel Prozentpunkt in der vergangenen Woche war der größte Zinssprung der US-Notenbank seit 1994 und brachte den Leitzins auf eine Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent.

Charles Schwab SVB Financial Group Valley National Bancorp First Bancorp Cadence Bank



Die Mehrheit der Analysten bewertet diese Aktien mit "Buy". Zudem gehen sie bei diesen Titeln im Durchschnitt von einem Anstieg von mindestens 30 Prozent in den kommenden zwölf Monaten aus. Das zeigen Daten von FactSet, auf die CNBC sich bezieht.

Steigende Zinssätze bringen aber auch Risiken mit sich. So führten die Zinserhöhungen der Fed im Jahr 1994 zu einem massiven Ausverkauf bei Anleihen. Des Weiteren können aggressive Zinserhöhungen die Wirtschaft in eine Rezession stürzen, was für Bankaktien Folgen haben kann, wenn Verbraucher und Unternehmen ihre Kredite nicht zurückzahlen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion