Berlin (ots) - Das Programm "AGYLE - African German Young Leaders in Business"

erweitert Netzwerk um weitere 40 Führungskräfte / Digitale AGYLE-Woche 22 vom

27. Juni bis 1. Juli / Infos zu den ausgewählten Führungskräften sowie zum

Programm unter http://www.agyle-programme.com/



Afrika als ein Chancenkontinent ist inzwischen hinlänglich bekannt. Dennoch

bedarf es noch viel Überzeugungsarbeit, wenn es um die Vermittlung des kreativen

Potenzials Afrikas und einer Zusammenarbeit auf wichtigen Zukunftsfeldern mit

Deutschland geht. 40 herausragende Persönlichkeiten aus den afrikanischen

Ländern Äthiopien, Ghana, Ruanda und Tunesien sowie aus Deutschland sind jetzt

für den aktuellen Jahrgang des afrikanisch-deutschen Führungskräfteprogramms

"AGYLE - African German Young Leaders in Business" von einer Expertenjury aus

nahezu 200 Einreichungen ausgewählt worden. Unter dem Jahresthema Green

Innovation - Wie junge Führungskräfte den Klimawandel angehen wird sich der neue

Jahrgang im Rahmen einer digitalen Veranstaltungswoche insbesondere mit der

Gestaltung von innovativen Ideen und Konzepten zur Bewältigung der Klimakrise

beschäftigen.





"Durch globale Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Bewältigung vonPandemien oder der Gewinnung alternativer Rohstoffe rückt Afrika alsstrategischer Partner immer mehr in den Fokus. Da sind der kreative Austauschund die intensive Kooperation junger Führungskräfte zwischen Afrika undDeutschland ein echtes Invest in die Zukunft", sagt Ute Weiland,Geschäftsführerin von Deutschland - Land der Ideen."Mit AGYLE schlagen wir eine Brücke über das Mittelmeer und bringenvielversprechende, junge Talente aus Afrika und Deutschland für denwirtschaftlichen Austausch und Entwicklung innovativer Projektideen zusammen.Die Herausforderungen der letzten Jahre haben uns gelehrt, dass wir eine engereZusammenarbeit brauchen. Wir sehen heute, wie wichtig es ist, uns gegenseitigmit unseren Stärken zu unterstützen und von den jeweiligen Erfahrungen zulernen. AGYLE schafft eine Vernetzung, die genau das möglich macht", sagt AlmuthDörre , Kommissarische Leiterin der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung.Dem AGYLE-Netzwerk gehören inzwischen 80 junge Führungspersönlichkeiten aus vierafrikanischen Ländern und Deutschland an. Diese decken ein breites Spektrum ab:Von Start-ups und neuen Technologien über grüne Innovationen undKreislaufwirtschaft bis hin zu Landwirtschaft und Tourismus sind interessanteBranchen vertreten. Das Programm sowie den Aufbau eines langfristigenBusiness-Netzwerks haben die Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) undDeutschland - Land der Ideen im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erstmals im vergangenenJahr mit dem Ziel gestartet, die wirtschaftlichen Potenziale derafrikanisch-deutschen Beziehungen zu intensivieren und die Erarbeitunginnovativer Konzepte zu forcieren.AGYLE-Woche 22: Green Innovation - durch afrikanisch-deutsche Kollaboration zuneuen IdeenVom 27. Juni bis 1. Juli 2022 kommen alle Teilnehmenden zur digitalenAGYLE-Woche 22 zusammen. Im Mittelpunkt der exklusiven Veranstaltungswochestehen interdisziplinärer Austausch und Vernetzung, fachliche Inspiration sowiedie grenzüberschreitende Kooperation der jungen Führungskräfte. Herzstück dergemeinsamen Woche ist ein virtuelles Design Thinking Lab, in dem gemischte TeamsIdeen und Prototypen für neue Geschäftsmodelle erarbeiten und weiterentwickeln.Die vielversprechendste Idee wird in einer Abschlussveranstaltung von einer Juryprämiert, das Gewinnerteam erhält ein professionelles Coaching zurWeiterentwicklung dieser Idee. Abgerundet wird die Woche von virtuellenDiskussionsrunden, Impulsvorträgen und kulturellen Aktivitäten.Öffentliches Programm digitale AGYLE-Woche 22- 27. Juni, 12:00 - 13:00 Uhr:Offizielle Eröffnungsveranstaltung AGYLE-Woche 22Offizielle Eröffnung der digitalen AGYLE-Woche 22 durch Almuth Dörre , Agenturfür Wirtschaft & Entwicklung (AWE); Ute Weiland , Deutschland - Land der Ideen.Link zum Live-Stream: https://youtu.be/eOzsRJMezBE- 28. Juni 12:00 - 13:00 Uhr:Impulsvortrag "Die Bedeutung von afrikanisch-deutscher Kooperation"In seinem Impulsvortrag spricht Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm , Präsidentdes Bundesverbands der deutschen Industrie, über die Bedeutung vonafrikanisch-deutschen Wirtschaftskooperationen. Link zum Live-Stream:https://youtu.be/BrWtkyGCBlY- 1. Juli, 13:30 - 15:30 Uhr:Pitch-Präsentation AGYLE-Teams 22Die fünf interdisziplinären Teams präsentieren die im Verlauf der Wocheerarbeiteten Prototypen zu neuen Ideen und Geschäftsmodellen. Eine Jury kürt dasGewinner-Team.Link zum Live-Stream: https://youtu.be/mCuWtbdkGR4Pressekontakt AGYLE:Deutschland - Land der IdeenStefan VolovinisTel.: 030/206459-160mailto:press@agyle-programme.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109240/5255447OTS: Deutschland - Land der Ideen