Bundesweiter Digitaltag am 24. Juni Worauf Verbraucher:innen beim Online-Einkauf aktuell besonders achten sollten (FOTO)

Berlin (ots) - Die Digitalisierung schreitet nicht nur in der Arbeitswelt,

sondern auch in unserem privaten Alltag spürbar voran. Dabei können innovative

Lösungen das Leben sicherer und komfortabler machen - und während die Menschen

zunehmend digitalisiert und vernetzt leben, verändert sich auch ihr Einkaufs-

und Bezahlverhalten nachhaltig. Die Ansprüche an Cybersicherheit und der Bedarf

nach mehr Aufklärung steigen dabei kontinuierlich, denn leider machen sich auch

Betrüger:innen das veränderte Konsumverhalten zunutze. Anlässlich des

bundesweiten Digitaltags am 24. Juni 2022 möchte die mobile Bank N26

Verbraucher:innen daher einfache Tipps an die Hand geben, um selbstbewusst und

sicher im Internet unterwegs zu sein. Denn als Verbraucher:in umsichtig zu

handeln, ist immer noch der beste Schutz.



Jede:r vierte Deutsche wurde beim Online-Einkauf schon einmal betrogen