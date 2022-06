Führender On-demand-Mietwagenservice Virtuo kommt nach Deutschland

- Virtuo expandiert nach Deutschland, um die Position als führender Anbieter im

Bereich digitaler Autovermietungen auszubauen

- Die Premium-Mietwagen sind ab sofort in Berlin und München verfügbar

- Virtuo verbindet ein vollständig digitales Mieterlebnis mit den Services

klassischer Autovermietungen und bietet Kund:innen damit alle Freiheiten eines

eigenen Autos

- Mietwagen können per App bestellt, abgeholt oder an die Haustür geliefert

werden



Mit dem Start in Berlin und München bringt Virtuo Autofahren on demand nach

Deutschland: Das Produkt des erfolgreichen französischen Scale-ups bildet das

gesamte Mieterlebnis digital ab und verbindet dieses mit den Services einer

klassischen Autovermietung. So können Autos über die App oder Website rund um

die Uhr gebucht werden. Das Angebot richtet sich an die On-demand-Generation,

die mit Virtuo alle Freiheiten eines eigenen Autos nutzen kann, ohne es besitzen

zu müssen. In Deutschland baut Virtuo einen eigenen Standort auf, um der

Wichtigkeit des Marktes und dem Kundenbedürfnis nach einem neuen, komfortablen

und flexibleren Mietwagenservice gerecht zu werden. Die Expansion nach

Deutschland ist zudem ein wesentlicher strategischer Schritt, um sich als

Marktführer im Bereich digitaler Autovermietungen zu positionieren.