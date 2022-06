Hamburg (ots) -



Angesichts steigender Inflationsraten kommt es mehr denn je darauf an, dieprivaten Haushalte zu entlasten. Internationale Einkaufsgemeinschaften könnendazu einen signifikanten Beitrag leisten. Dies bestätigt eine jetzt von Prof.Marcel Corstjens (INSEAD) veröffentlichte wissenschaftliche Studie("International Retail Buying Groups: A Force for the Good?"). Sie belegt denNutzen internationaler Einkaufsgemeinschaften als Schlüsselelement zurSteigerung der Verbraucherwohlfahrt, indem niedrigere Preise an dieVerbraucher:innen weitergegeben werden. "Mit den Ergebnissen der Studie fühlenwir uns in unserem Handeln bestätigt, uns auch zukünftig fair aber hart mit derglobalen Markenindustrie auseinanderzusetzen, um die Verbraucherwohlfahrt inEuropa weiter zu stärken und auch dem Ziel eines einheitlichen europäischenBinnenmarkts näher zu kommen", kommentiert Markus Mosa, Vorstandsvorsitzenderder EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Aktuell gibt es allgemeine Tendenzen der Preissteigerungen, die unumgänglichsind. Hierzu zählen steigende Rohstoffpreise und Transportkosten. Es gibt abernoch einen weiteren, durchaus vermeidbaren Preistreiber: die Marktmacht derglobalen Markenindustrie. Diese zeigt sich u. a. darin, dass es selbst in denvergangenen Monaten vielen der globalen Lieferanten der Konsumgüterindustriegelungen ist, ihre bereits hohen Gewinne im zweistelligen Prozentbereich weiterauszubauen. Leidtragende sind vor allem die Verbraucher:innen in Deutschland undEuropa. Umso wichtiger ist es, dass national agierende Händler wie derEDEKA-Verbund im Rahmen internationaler Einkaufsgemeinschaften mit den führendenMarkenherstellern zunehmend auf Augenhöhe verhandeln können. Dadurch kann derHandel dazu beitragen, dass Verbraucher:innen Produkte weiter zu erschwinglichenPreisen erwerben können.In der Vergangenheit haben bereits mehrere Studien die wettbewerbsförderndenEffekte von internationalen Einkaufsgemeinschaften aufgezeigt, z. B. eineSteigerung der Verbraucherwohlfahrt durch niedrigere Preise. Doch gab es bishernur wenige empirische Belege. Daher hat Prof. Marcel Corstjens (INSEAD) denEDEKA-Verbund gebeten, entsprechende Daten aus der AgeCore-Einkaufsgemeinschaftzur Verfügung zu stellen, um die Verbraucherwohlfahrtseffekte vonEinkaufsgemeinschaften wissenschaftlich zu untersuchen. Seine nunveröffentlichte Studie zeigt anhand einer Analyse von 138.000 verschiedenen