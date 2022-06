The Clash of Systems Wie Afrika den Wettbewerb zwischen Europa und China wahrnimmt

Berlin / Nairobi (ots) -



- Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit befragt mehr als 1.600

afrikanische Entscheidungsträger zum Wettbewerb zwischen Europa und China in

Afrika

- Wichtigste Gründe für Chinas Erfolg in Afrika: Schnelle Entscheidungen,

schnelle Umsetzung von Projekten, Nicht-Einmischung in die inneren

Angelegenheiten und weniger Skrupel vor Korruption.

- Europas werteorientiere Politik wird von den Befragten anerkannt, aber oft als

paternalistisch wahrgenommen.

- Empfehlung für die Politik: Europa muss seinen Blick auf Afrika verändern: vom

Hilfsempfänger zum strategischen Partner und Kontinent der Zukunftschancen



In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich China als bedeutender Partner und

Investor in Afrika positioniert. Bei Infrastrukturprojekten und dem Handel mit

Rohstoffen hat China Europa als wichtigsten Partner auf dem Kontinent verdrängt.

Dieser neue Wettbewerb stellt die europäische Handels-, Investitions- und

Entwicklungspolitik in Afrika auf den Prüfstand. Um die unterschiedlichen

Strategien Europas und Chinas und ihre Wahrnehmung in Afrika besser zu verstehen

und Empfehlungen für die europäische Afrikapolitik zu entwickeln, hat der Global

Partnership Hub der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Nairobi

afrikanische Entscheidungsträger befragt. Die Ergebnisse der vom kenianischen

Think Tank IREN (Inter Region Economic Network) durchgeführten Online-Befragung

werden in der Studie "The Clash of Systems - African Perception of the European

Union and China Engagement" präsentiert.