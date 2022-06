Demnach sollen unter anderem das Innenministerium, das Finanzministerium und das Schulministerium an die CDU gehen. Die Grünen besetzen unter anderem die Ressorts für Wirtschaft, Justiz und Umwelt./aus/DP/ngu

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die CDU soll in einer schwarz-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen acht Ministerposten besetzen, die Grünen vier. Das geht aus dem Koalitionsvertrag der beiden Parteien hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

KORREKTUR/Koalitionsvertrag in NRW

KORREKTUR/Koalitionsvertrag in NRW CDU bekommt acht Ministerposten, Grüne vier

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer