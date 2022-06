Seite 2 ► Seite 1 von 3

Gräfelfing (ots) -- Der Konsum illegaler Zigaretten wuchs im Jahr 2021 in der EU auf insgesamt35,5 Milliarden Stück, was vor allem auf einen Anstieg in Frankreich (+3,4Milliarden Zigaretten) zurückzuführen ist.- Jede dritte illegal gehandelte Zigarette in der EU war gefälscht.- Die Gesamtmenge der illegalen Zigaretten in Deutschland beläuft sich auf 1,7Milliarden Stück.- Der Konsumschwerpunkt illegaler Zigaretten verlagerte sich 2021 von denostdeutschen Bundesländern nach Westen. NRW löst Berlin als Hotspot ab.Nach Erkenntnissen des neuen KPMG Berichts, der jährlich von Philip MorrisInternational in Auftrag gegeben wird, ist der Konsum illegaler Zigaretteninnerhalb der EU im Jahr 2021 weiter angestiegen. Insgesamt wurden EU-weit 35,5Milliarden illegale Zigaretten konsumiert. Dies entspricht einem Anteil von 8,1%am gesamten Zigarettenmarkt und einem Steuerverlust von rund 10,4 MilliardenEuro. Bei über einem Drittel dieser illegalen Zigaretten handelte es sich umProduktfälschungen (12,3 Mrd.). Dem Bericht zufolge ist der wachsende illegaleMarkt in der EU hautpsächlich auf Frankreich zurückzuführen. Dort wurde einAnstieg des Konsums gefälschter Zigaretten um 33% auf 8 Milliarden Stückverzeichnet. Insgesamt wurden in Frankreich rund 15,1 Milliarden illegaleZigaretten konsumiert. Damit handelt es sich um den größten illegalen Marktinnerhalb der EU."Es ist erschreckend, dass der Konsum illegaler Zigaretten in Europa weiterhinzunimmt. Gerade in Frankreich gab es im Vergleich zum Vorjahr ein deutlichesWachstum, was insbesondere auf die dort hohe Tabakbesteuerung zurückgeführtwerden kann. Dies ist bei anderen Ländern, die eine hohe Tabaksteuer eingeführthaben, ebenso zu beobachten", kommentiert Markus Schütz, der als Manager fürIllicit Trade Prevention bei Philip Morris Deutschland für den Kampf gegen denillegalen Tabakhandel zuständig ist. " Hier zeigt sich deutlich, dass eine zuhohe Besteuerung zu einem attraktiven Markt für das organisierte Verbrechenführt. Es sollte daher darauf geachtet werden, dass durch eine höhereBesteuerung von legalen Produkten kein Nährboden für das organisierte Verbrechengeschaffen wird."Mit Blick auf den sich weiterentwickelnden Markt merkt Gregoire Verdeaux, SeniorVice President, External Affairs bei Philip Morris International, an: "AndereEU-Länder haben differenziertere Regulierungsmaßnahmen fürschadstoffreduzierteAlternativen zur Zigarette ergriffen, die den kontinuierlichen Rückgang desZigarettenkonsums unterstützen und gleichzeitig den illegalen Handeleinschränken. Diese zeigen bereits erfreuliche Ergebnisse. Die EuropäischeKommission in Brüssel sollte dies zur Grundlage für zukünftige