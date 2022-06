NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen des schleppenden Fortschritts beim Bau neuer Masten blickt die US-Investmentbank Morgan Stanley weniger optimistisch auf die Aktie von Vantage Towers. Weil es der Funkturm-Gesellschaft an Material und Arbeitskräften fehle, komme der Ausbau neuer Funkturm-Standorte in Deutschland nicht wie geplant voran, schreibt Analyst Emmet Kelly.

Vor diesem Hintergrund stufte der Analyst Vantage Towers von "Overweight" auf "Equal-weight" ab und senkte das Kursziel von 38 auf 32 Euro. Der schleppende Ausbau neuer Standorte "zeichnet ein düstereres Bild für die Wachstumsdynamik in Deutschland, vor allem auf die kurze Sicht", schreibt Kelly. Gemeint ist die Anzahl sogenannter Makrostandorte, die Vantage Towers für die Vermietung etwa an Mobilfunkanbieter baut. Bis 2026 sind 5500 weitere Funkmasten anvisiert.