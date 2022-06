Seite 2 ► Seite 1 von 6

Köln/Goodwood (ots) -- Der Ultra-Hochleistungs-Transporter Ford Pro Electric SuperVan unterstreichtdie Fähigkeiten von Ford Pro im Bereich Digitalisierung und Elektromobilität- Rein elektrischer Demonstrator basiert auf dem neuen Ford E-Transit Custom- Direkt aus dem Motorsport abgeleitetes Fahrwerk und Bremsen in Kombination mit2.000 PS starkem Antrieb- Electric SuperVan verfügt über Ford SYNC 4-Konnektivität, spezielleFahrprogramme und die Möglichkeit zur Bremsenergie-Rückgewinnung- Spektakuläre Transporter-Studie feiert ihre Weltpremiere beim GoodwoodFestival of Speed im Süden Englands- Am Steuer beim Schaulaufen auf der Bergrennstrecke im Park des Lord March: Derzweifache Le Mans-Sieger und Goodwood-Streckenrekordhalter Romain DumasFord schlägt ein neues Kapitel in der langen und legendären Geschichte seinerspektakulären Ford Transit-Showcars auf: Mit dem Ford Pro Electric SuperVanfeiert das erste rein elektrisch angetriebene Exemplar dieser einzigartigenFamilie von Ultra-Hochleistungs-Nutzfahrzeugen beim Goodwood Festival of Speed2022 seine Weltpremiere. Der Electric SuperVan wurde im Geheimen entwickelt.Beteiligt war das globale Ford Performance Team, die Rallye- undRennfahrzeugspezialisten STARD in Österreich und das Ford Design-Team in Köln.Der brachiale Ford Pro Electric SuperVan reizt das Potenzial derbatterieelektrischen Antriebstechnologie und der erweiterten Konnektivität weitaus. Damit setzt der Demonstrator neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit derFord Transit Transporter-Baureihen und unterstreicht das umfangreiche Bekenntnisder Marke zur Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeuge.Dies ist der Link auf ein entsprechendes YouTube-Video:https://youtu.be/n5xea2E4LNMVier Elektromotoren, eine flüssigkeitsgekühlte 50-kWh-Batterie und einmaßgeschneidertes Antriebs-Management ermöglichen eine Maximalleistung von rund2.000 PS sowie eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in unter zwei Sekunden.Das rennstreckentaugliche Chassis basiert auf der Architektur des jüngststatisch vorgestellten E-Transit Custom* - der ersten rein elektrischangetriebenen Version von Europas meistverkauftem Transporter1, angesiedelt im1-Tonnen-Nutzlastbereich. Der neue E-Transit Custom kommt nächstes Jahr auf denMarkt.Der Ford Pro Electric SuperVan verfügt darüber hinaus über Ford SYNC 4, dasKonnektivtätssystem der jüngsten Generation. Mit ihrem zentralen Touchscreen undzusätzlichen Features zur Steuerung der Funktionen des Electric SuperVan ist