Grünes Wachstum mit Direktvermarktung

Der dynamische Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen geht Hand in Hand mit

neuen Vermarktungskonzepten und Erlösmöglichkeiten. Für Betreiber von Wind-, PV-

und Kleinwasserkraft-Anlagen bietet VERBUND, Österreichs führender Vermarkter

von Grünstromzertifikaten im deutschsprachigen Raum, interessante Modelle zur

Direktvermarktung.



Die ambitionierten Ausbauziele von Wind & PV bieten speziell in Deutschland ein

interessantes Marktumfeld. Mit rund 1.650 MW vermarktet VERBUND Energy4Business

Germany seit Jahren ein wachsendes Portfolio in Deutschland. Darüber hinaus ist

VERBUND auch in Österreich, Frankreich, Luxemburg und Rumänien in diesem

zukunftsträchtigen Marktsegment aktiv. VERBUND bietet in Deutschland sowohl die

klassische Direktvermarktung über das Marktprämienmodell als auch PPA-Produkte

für Anlagen, die aus der EEG-Förderung fallen (Ü20-Altanlagen). Betreiber

erneuerbarer Energieanlagen profitieren hier von nachhaltigen Wachstums- und

Entwicklungschancen durch verschiedene Preismodelle wie beispielsweise einer

Fix- oder Spotpreis-Vergütung.