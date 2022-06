MEDION ERAZER x FOKUS - Verbunden durch Innovation



Die neue Partnerschaft verspricht klare Mehrwerte für beide Unternehmen. FOKUS ist für MEDION ERAZER die perfekte Ergänzung in der Ansprache ihrer Gaming-affinen Zielgruppe. Mit dem erfolgreichen Valorant-Team, welches in der höchsten Liga Europas gegen die besten Teams der Welt antritt, und zahlreichen Ausnahme-Talenten wie FIFA Weltmeister MoAuba und Deutschlands Gaming Influencer Nummer 1, EliasN97, ist FOKUS auf den größten Esports-Bühnen der Welt vertreten. So garantiert FOKUS eine starke Sichtbarkeit sowie eine hohe Präsenz und vor allem Authentizität in den sozialen Medien. MEDION ERAZERhingegen bietet FOKUS genau das, was ein erfolgreiches Esports-Team benötigt: Die nötige Expertise und beste Höchstleistung bei der technischen Ausstattung, um immer 100 Prozent geben zu können.



Danny Drewello, Produktmarketing Manager ERAZER Gaming der MEDION AG, sieht einen überragenden Fit: "MEDION ERAZER und FOKUS passen perfekt zusammen. Wir von MEDION liefern hochqualitative Gaming-Produkte, die den erstklassigen Gamern von FOKUS im Wettkampf den entscheidenden Vorteil bringen. Gemeinsam sprechen wir so Gaming-Fans gezielt an und schaffen ein besonderes Esports-Erlebnis. Daher freuen wir uns auf die spannende Partnerschaft mit FOKUS."