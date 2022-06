NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gegangen. Insgesamt bleibt die Stimmung aber angespannt angesichts der Rezessionsängste im Zuge hoher Inflation und steigender Leitzinsen. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 30 614 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 3785 Zähler zu. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 gewann 1,1 Prozent auf 11 660 Punkte.

Händlern zufolge halten die Anleger wieder Ausschau nach Schnäppchen, um sich nach der jüngsten Marktschwäche mit Aktien zu relativ niedrigen Kursen einzudecken. Das Kaufinteresse sei jedoch nach wie vor etwas gedämpft, da die Sorgen über eine mögliche Rezession die Märkte weiterhin belasten.