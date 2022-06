JINAN, China, 23. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Kultur-Tourismus-Stadt Jiaxuan, die erste Stadt des Landes, die sich auf ihr poetisches Kulturerbe konzentriert, hat in der Innovationszone Jinan mit dem Bau begonnen. Die Innovationszone Jinan in der so genannten „City of Springs" und gleichzeitig die Hauptstadt der Provinz Shandong gehört zur ersten Gruppe der nationalen Hightech-Industrieentwicklungszonen in China und zählt zu den 10 besten Hightech-Zonen des Landes, was ihre umfassende Stärke angeht. Sie ist ein wichtiges Zentrum für die internationale Zusammenarbeit und hat mehr als 500 im Ausland finanzierte Unternehmen angezogen. Über 60 davon sind deutsche Unternehmen. Die erste chinesisch-deutsche Kooperationszone nördlich des Jangtse in China befindet sich in der Innovationszone Jinan. Nach Angaben des Verwaltungsausschusses der Innovationszone Jinan soll sie in Zukunft zu einer deutsch-chinesischen Kooperationszone von Weltrang und zu einem neuen Zentrum für Industriecluster ausgebaut werden.