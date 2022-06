Langenfeld (ots) - PropertyExpert, die Langenfelder Tech Company, ist der

Technologie- und Entwicklungspartner in der Versicherungs- und

Immobilienwirtschaft. Seit Mai 2022 ist das Unternehmen Mitglied im Bitkom e.

V.. Kompetenzen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und die

Transformation zu einem AI-First Unternehmen zeichnen PropertyExpert aus.



Der Bitkom e. V., ehemaliger Bundesverband für Informationswirtschaft,

Telekommunikation und neue Medien, ist heute der Branchenverband der deutschen

Informations- und Telekommunikationsbranche.





Bitkom hat sich das Ziel gesetzt, Deutschland zu einem führenden Digitalstandortzu machen. So soll die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft undVerwaltung gefördert werden und eine breite Teilhabe an digitalen Entwicklungenerreicht werden.Der Verband bietet seinen Mitglieder_innen unterschiedliche Services zu Themenrund um die Digitalisierung an. Die Bitkom Akademie bietet den Nutzer_innenFortbildungen für die Digitalwirtschaft an. Ebenso stehen Beratungen im Bereichdes Datenschutzes durch Bitkom Consult zur Verfügung. Umfangreiche Studien zuaktuellen Anlässen in der Wirtschaft und Gesellschaft werden durch BitkomResearch erhoben.Alle Mitglieder_innen des Bitkom e. V. sind vertreten im Bereich derDigitalisierung. Über Software und IT-Services, Internetdiensten oderUnternehmen, die ihre Geschäftsmodelle digitalisieren möchten, schließen sichimmer mehr Unternehmen dem Bitkom an.Was bedeutet die Mitgliedschaft für PropertyExpert?Besonders in den Themenbereichen AI, Digital Insurance, Digital Real Estate,Technologie und Software kann sich der Digitalisierungsexperte PropertyExpertdurch seine fachliche Kompetenz behaupten. PropertyExpert gilt als führenderAnbieter in der Schaden- und Prozessregulierung von Gebäudeschadenmanagement.Die Mitgliedschaft bietet PropertyExpert ein leistungsfähiges Experten-Netzwerk,in dem die digitalen Vorreiter Deutschlands organisiert sind. Ein permanenterAustausch zwischen Fach- und Führungskräften wird durch die Nutzung derPlattform ermöglicht."Ich freue mich darauf, der Bitkom-Community beizutreten, um zu lernen, sichauszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. Ich bin mir sicher, dass dieZusammenarbeit der beste Weg ist, um die Digitalisierung in Deutschlandvoranzutreiben. Insbesondere bin ich an einer engen Zusammenarbeit in denBereichen KI, IoT und Augmented-Reality Technologien interessiert", so Dr.Andrey Lutich Chief Data Scientist bei PropertyExpert.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs-und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf derintelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KIbasierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt derTechnologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um denSchadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitigkundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden. Das LangenfelderUnternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbrancheund Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. DieMission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden ausSchäden klüger zu werden - jeden Tag.Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 - 203E-Mail: mailto:e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: http://www.propertyexpert.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155002/5256187OTS: PropertyExpert GmbH