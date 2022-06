MEDION ERAZER und das Esports-Team FOKUS schließen Partnerschaft (FOTO)

Essen/Bochum (ots) - MEDION, einer der führenden deutschen Hersteller für

Consumer Electronics und das Esports-Team FOKUS gehen eine gemeinsame

Kooperation für die nächsten Jahre ein.



MEDION ERAZER wird Premium Partner des beliebten Esports-Teams FOKUS und

unterstützt die Esportler:innen und Content Creator:innen mit Premium-Geräten.

Ab sofort bestreiten die Meister des Esports ihre spannenden Wettbewerbe

exklusiv auf den neuesten MEDION ERAZER Gaming PCs und Laptops. Doch die

Partnerschaft geht über ein Sponsorship der Technik hinaus: Auch gemeinsame

Markenaktivierungen, exklusive Formate für die Community und spannende Events

sind geplant. Das Highlight: die gemeinsame Entwicklung eines Produkts, von der

insbesondere Esports-Fans - als Zielgruppe beider Marken - profitieren sollen.

Unterstützt wurde die Entstehung des gemeinsamen Konzeptes für die Partnerschaft

durch die Agentur STARK Esports.





MEDION ERAZER x FOKUS - Verbunden durch InnovationDie neue Partnerschaft verspricht klare Mehrwerte für beide Unternehmen. FOKUSist für MEDION ERAZER die perfekte Ergänzung in der Ansprache ihrerGaming-affinen Zielgruppe. Mit dem erfolgreichen Valorant-Team, welches in derhöchsten Liga Europas gegen die besten Teams der Welt antritt, und zahlreichenAusnahme-Talenten wie FIFA Weltmeister MoAuba und Deutschlands Gaming InfluencerNummer 1, EliasN97, ist FOKUS auf den größten Esports-Bühnen der Welt vertreten.So garantiert FOKUS eine starke Sichtbarkeit sowie eine hohe Präsenz und vorallem Authentizität in den sozialen Medien. MEDION ERAZERhingegen bietet FOKUSgenau das, was ein erfolgreiches Esports-Team benötigt: Die nötige Expertise undbeste Höchstleistung bei der technischen Ausstattung, um immer 100 Prozent gebenzu können.ERAZER Gaming Welt | High End PCs | Gaming Notebooks, Zubehör, Games | MEDIONOnline Shop(https://protect-eu.mimecast.com/s/8wvzCKZ6jT8V2nncMTKcw?domain=medion.com)Danny Drewello, Produktmarketing Manager ERAZER Gaming der MEDION AG, siehteinen überragenden Fit: "MEDION ERAZER und FOKUS passen perfekt zusammen. Wirvon MEDION liefern hochqualitative Gaming-Produkte, die den erstklassigen Gamernvon FOKUS im Wettkampf den entscheidenden Vorteil bringen. Gemeinsam sprechenwir so Gaming-Fans gezielt an und schaffen ein besonderes Esports-Erlebnis.Daher freuen wir uns auf die spannende Partnerschaft mit FOKUS."Auch Dennis Andreas Nirtl, Gründer und Geschäftsführer von FOKUS, blickt vollerZuversicht auf diese strategisch wertvolle Partnerschaft: "MEDION und FOKUS sind