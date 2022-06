EUROJET unterzeichnet Vertrag mit NETMA über die Lieferung 48 neuer EJ200-Triebwerke für die spanische Luftwaffe (FOTO)

Hallbergmoos (ots) - Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA Berlin,

Donnerstag 23. Juni 2022, 16.00 Uhr



Die EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), das Konsortium, das für das im Eurofighter

Typhoon eingebaute EJ200-Triebwerk verantwortlich ist, hat heute mit der NATO

Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) einen Vertrag über die Lieferung

48 neuer EJ200-Triebwerke für die spanische Luftwaffe abgeschlossen.



Der bei der Luftfahrtmesse ILA Berlin unterzeichnete Vertrag zwischen General

Miguel Ángel Martín Pérez, General Manager von NETMA, und Gerhard Bähr, CEO von

EUROJET, umfasst EJ200-Triebwerke für das Kampfflugzeug Eurofighter Typhoon im

Rahmen des Projekts Halcón. Das Flugzeug wird auf den Kanarischen Inseln in

Dienst gestellt werden, als Ergänzung zur bestehenden spanischen Flotte aus 70

Eurofightern.





Wie bei allen für die spanische Luftwaffe bestimmten EJ200-Triebwerken wird dieEndmontage der Motoren von ITP Aero in dessen Werk in Ajalvir durchgeführt,wobei die Auslieferung ab 2024 geplant ist. Die Produktion der Triebwerkmodulewird von den vier Partnerunternehmen des EUROJET-Konsortiums durchgeführt:Rolls-Royce, MTU Aero Engines, ITP Aero und Avio Aero.Gerhard Bähr kommentierte bei Abschluss des Vertrages: "Ich möchte demspanischen Kunden für das Vertrauen in die Eurofighter-Plattform, in dasEUROJET-Konsortium sowie die Leistung und Nachhaltigkeit der EJ200-Triebwerkedanken. Dieser Auftrag stärkt die Verteidigungsfähigkeit Europas und sichertzugleich langfristig zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze in dereuropäischen Luftfahrtindustrie."General Miguel Ángel Martín Pérez sagte: "Mit dem heutigenHalcón-Vertragsabschluss bringen wir mit 48 neuen EJ200-Triebwerken für Spanieneine gemeinsame neue Typhoon-Beschaffungsinitiative erfolgreich zu Ende. DieserZeitpunkt ist aus verschiedenen Gründen von strategischer Bedeutung: Es gehtdarum, die Erholung der Luftfahrtindustrie nach der COVID-Phase zu unterstützen,eine klare Botschaft bezüglich der Zuverlässigkeit des EJ200 zu senden und dasAbschreckungspotenzial der NATO zu stärken."ÜBER EUROJET:Das EUROJET-Konsortium ist für das Management des Triebwerksprogramms EJ200verantwortlich. Die Aktionäre von EUROJET sind Rolls-Royce (Großbritannien), MTUAero Engines (Deutschland), ITP Aero (Spanien) und Avio Aero (Italien). DasTriebwerk steht für herausragende und innovative Technologie und beweist imEurofighter Typhoon immer wieder seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit. Mitseinen beispiellosen Leistungswerten, seiner Mehrrollenfähigkeit und höchsterVerfügbarkeit bei wettbewerbsfähigen Lebenszykluskosten ist das EJ200-Triebwerkideal geeignet, um die Anforderungen der Luftwaffe von heute und morgen zuerfüllen.Seit der Auslieferung des ersten Serientriebwerks 2003 wurden über 1300EJ200-Serientriebwerke an Kundenflotten der Luftwaffe in neun Nationenausgeliefert, wobei das EJ200-Triebwerk mehr als 1,5 MillionenTriebwerksflugstunden erreicht hat.