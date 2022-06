Besonders günstig ausgestattet ins neue Schuljahr - mit bewährten Schreibwaren von ALDI SÜD (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - Ein neues Schuljahr steht vor der Tür! Damit einem

erfolgreichen Start nichts im Weg steht, darf natürlich auch die passende

Ausstattung nicht fehlen. Bei ALDI SÜD gibt es ab dem 30. Juni eine große

Schreibwaren-Auswahl zum gewohnt günstigen Preis. Was vielen Kunden dabei

auffallen wird: Aus der Eigenmarke "REX" wird "Expertiz".



Es ist ein weiterer Schritt in Sachen Eigenmarkenharmonisierung für ALDI Nord

und ALDI SÜD. Ab 30. Juni werden bei ALDI SÜD erstmalig Schreibwaren unter dem

Namen der Eigenmarke "Expertiz" verkauft.