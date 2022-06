Nachdem Caterpillar im Zeitraum zwischen Januar 2015 und Sommer letzten Jahres eine große dreiwellige Aufwärtsbewegung von 56,36 auf 246,96 US-Dollar vollzogen hatte, hat sich anschließend eine Konsolidierung eingestellt. Bislang reichten die Abschläge auf 179,67 US-Dollar abwärts, für Unbehagen sorgt aber der Kursverlauf seit September letzten Jahres. Dieser zeigt nämlich trotz eines untergeordneten Aufwärtstrends bärische Züge auf, diesmal in Form einer klassischen Flagge, sofern man die Kursspitzen der letzten Wochen etwas glättet. Seit dem Verlaufshoch aus 2031 könnte nun eine zweite große Verkaufswelle folgen und die charttechnische Bedingung an eine 1-2-3-Konsolidierung in Gänze erfüllen.

Konsolidierung nicht abgeschlossen!

Sollte sich die Annahme weiterer Verluste bei Caterpillar festigen und das Papier unter 179,67 US-Dollar zurücksetzen, käme ein zeitnaher Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 165,17 US-Dollar rasch ins Spiel. Eine vollständige Umsetzung der Konsolidierung könnte Korrekturpotenzial sogar auf rund 161,50 US-Dollar entfalten und würde ein mittelfristiges Short-Engagement sehr interessant machen. Im Bereich der aktuellen Jahrestiefs sollten Investoren jedoch mit kurzfristigen Ausschlägen zur Oberseite rechnen, diese könnten in den Bereich von rund 200,00 US-Dollar aufwärts reichen. Spätestens ab 210,00 US-Dollar und dem dort verlaufenden Abwärtstrend dürften wieder größerer Gewinnmitnahmen bevorstehen.