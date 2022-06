Kulturelle Tourismuswerbung für Anhui am Flughafen Heathrow angeschaltet

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Im Juni 2022 wurde am Flughafen Heathrow, einem

der verkehrsreichsten Flughäfen Europas, die kulturelle Tourismuswerbung

"Beautiful Anhui, Discover It for Yourself" ("Schönes Anhui, entdecken Sie es

selbst") beleuchtet. Nach Angaben des Ministeriums für Kultur und Tourismus der

Provinz Anhui zeigt es der Welt die zauberhaften Naturlandschaften und die

wertvollen menschlichen Werte Anhuis.



Der riesige Bildschirm zeigt ein Bild des Yuezhao-Sees (wörtlich "Mondbecken")

in Huangshan, Anhui. Im spiegelglatten Yuezhao-See spiegeln sich ein blauer

Himmel, weiße Wolken, grüne Berge in der Ferne und alte Gebäude im Hui-Stil. Es

vereint die Schönheit der Natur und der Menschen in einer malerischen Szene.