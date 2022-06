„Die Ukraine-Krise ist ein weiterer Weckruf für die ganze Welt", sagte er. „Sie erinnert uns daran, dass blindes Vertrauen in die so genannte ‚Position der Stärke' und der Versuch, Militärbündnisse auszuweiten und die eigene Sicherheit auf Kosten anderer zu suchen, nur in ein Sicherheitsdilemma führen."

„Trotz der Veränderungen in einem sich wandelnden globalen Umfeld wird sich der historische Trend zu Offenheit und Entwicklung nicht umkehren, und unser gemeinsamer Wunsch, Herausforderungen durch Zusammenarbeit zu bewältigen, wird so stark bleiben wie eh und je", erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping bei der Eröffnungsfeier des BRICS-Wirtschaftsforums bei einer Grundsatzrede im virtuellen Format.

PEKING, 23. Juni 2022 /PRNewswire/ -- China hat am Mittwoch die Bedeutung von Solidarität und Offenheit in einer Zeit betont, in der die Welt mit drastischen Veränderungen konfrontiert ist, „die es seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat", und in der es „große Rückschläge" in der Entwicklung gibt.

