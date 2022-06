NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,57 Prozent auf 117,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,07 Prozent. Sie lag damit deutlich unter ihrem in der vergangenen Woche markierten Elfjahreshoch von 3,49 Prozent./edh/mis