KIEW/MOSKAU/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine klettern die Preise für Lebensmittel und Sprit - und nun wird auch noch das Gas sehr knapp. Wegen extrem gedrosselter Lieferungen aus Russland rief die Bundesregierung am Donnerstag die Alarmstufe im "Notfallplan Gas" aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mahnte Firmen und Verbraucher, Gas zu sparen. Nötig sei eine "nationale Kraftanstrengung". Vier Monate nach Kriegsbeginn verlieh die Europäische Union am Abend der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten - auch als Zeichen der Solidarität und Ermutigung für ihren zähen Abwehrkampf.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte den EU-Beschluss als "einzigartigen und historischen Moment" in den Beziehungen seines Landes zu Europa. "Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU", schrieb er auf Twitter.

In Brüssel beschlossen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Kollegen außerdem, auch Moldau in den Kreis der Bewerberländer aufzunehmen. Scholz gratulierte via Twitter und schrieb: "Auf gute Zusammenarbeit in der europäischen Familie!" Er hatte zum Gipfelauftakt ebenfalls von einem "historischen" Treffen gesprochen, aber auch Reformen der EU selbst angemahnt, um die Aufnahme neuer Mitglieder zu erleichtern. Dazu gehöre, das Prinzip der Einstimmigkeit für einige Entscheidungen aufzuheben.

Gasversorgung noch gewährleistet



Wirtschaftsminister Habeck sagte: "Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland." Zurzeit sei die Versorgungssicherheit aber gewährleistet. Er rief unter anderem dazu auf, Heizungsanlagen warten zu lassen. Dadurch seien Einsparungen von 15 Prozent möglich.

Russlands staatlicher Energieriese Gazprom hat die Gaslieferungen nach Deutschland seit rund einer Woche von maximal 167 Millionen Kubikmeter pro Tag auf 67 Millionen Kubikmeter reduziert. Moskaus Darstellung zufolge sind daran Sanktionen schuld, die der Westen als Reaktion auf Russlands Angriff verhängt hat.

Ukrainer bei Lyssytschansk eingekesselt



Zum Ziel der verstärkten russischen Angriffe im Osten entwickelt sich immer mehr die strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk im Gebiet Luhansk. Russische Truppen drangen nach ukrainischen Angaben bis an den Stadtrand vor. Weiter hieß es am Abend im Lagebericht des Generalstabs in Kiew, die russische Armee ziehe nun Reserven heran. Umkämpft sei auch die östlich des Flusses Siwerskyj Donez gelegene Siedlung Boriwske.