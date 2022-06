Elea Digital verkündet zwei wichtige Neuzugänge im Führungsteam Frank Hasset, wird leitender Berater des Verwaltungsrats, und Crislaine Corradine wird Direktorin der Lieferkette

Rio De Janeiro (ots/PRNewswire) - Bis 2019 war Frank Hasset mehr als 20 Jahre

lang VP der EU Data Center Infrastructure bei Equinix (früher IXEurope). Neben

seiner Beratertätigkeit für Elea Digital ist Frank auch Vorstandsmitglied und

Berater bei mehreren erfolgreichen Rechenzentrumsprojekten in der ganzen Welt,

einschließlich Europa, Afrika und Osteuropa. Frank arbeitet derzeit an insgesamt

157 MW an IT-Lastbauprojekten.



Bevor sie zu Elea Digital kam, war Crislaine Corradine Leiterin des

Beschaffungswesens bei Equinix Latam, wo sie ein beispielloses, kontinentweites

Wissen in den Bereichen Technologie, Kommunikation und

Rechenzentrumsinfrastruktur und -dienstleistungen erwarb. Vor ihrer 10-jährigen

Tätigkeit bei Equinix war Crislaine in der Supply-Chain-Abteilung von UOL Diveo

(heute Scala Data Center) tätig.