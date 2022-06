Angel Yeast forciert die Industrialisierung von Hefeprotein zur nachhaltigen Ernährung der Weltbevölkerung

YICHANG, China, 23. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast ( de.angelyeast.com ) (SH600298) nahm am 23. Juni am International Forum on Food Safety and Health 2022 (2022 IFoFSH) teil, das von der Chinese Society of Food Science and Technology organisiert wurde. Das Unternehmen kündigte Pläne an, die Industrialisierung seines Hefeproteins energisch voranzutreiben, um den Auswirkungen der zunehmenden globalen Nahrungsmittelkrise auf die Gesellschaft und den Tierhaltungssektor zu begegnen. Bislang hat Angel sein Hefeprotein weltweit für die Verwendung in Mahlzeitenersatzpulvern, Getränkepulvern, Sporternährungsergänzungen und in anderen Bereichen beworben.

„Laut den Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf 9,7 Milliarden Menschen anwachsen, und die Kluft zwischen dem Zugang zu Nahrungsmitteln und dem Bevölkerungswachstum wird immer deutlicher werden. Es wird ein Proteindefizit von 250 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2050 prognostiziert", erklärte Qin Xianwu, Chief Quality Officer und Chief Engineer bei Angel Yeast, auf der Konferenz. „Die rasche Verschlechterung des Weltklimas führt zu einer zunehmenden Abholzung der Wälder, da die Menschen mehr Ackerland benötigen. Zudem steigt die Nachfrage nach Fleisch, was wiederum den Verbrauch von Getreide ansteigen lässt. Zusammen mit den Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung bedeutet dies, dass der Aufbau eines nachhaltigen, qualitativ hochwertigen Proteinversorgungsmodells dringend erforderlich ist."