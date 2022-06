Menarini Group und Radius Health reichen bei der U.S. FDA einen Antrag auf ein neues Medikament für Elacestrant ein

Vorgesehen für die potenzielle Behandlung von ER+/HER2- Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs

Vorrangsprüfung beantragt; im Falle der Annahme ist mit einer 8-monatigen Prüfung durch die FDA zu rechnen

Positive Daten der EMERALD-Studie, die am 20. Oktober 2021 bekannt gegeben wurden

Erstes und derzeit einziges orales SERD-Prüfpräparat mit positiven Ergebnissen im ersten Anlauf

Weitere Daten werden auf der SABCS (Dezember 2021) und der ASCO (Juni 2022) vorgestellt

Antrag auf Marktzulassung von Elacestrant in der EU für das 2. Halbjahr 2022 geplant

FLORENCE, Italien und BOSTON, 24. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini") und Radius Health, Inc. („Radius") (NASDAQ: (NASDAQ: RDUS) (zusammen die „Unternehmen") gaben bekannt, dass Menarini mit Unterstützung von Radius bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag auf Zulassung eines neuen Medikaments (New Drug Application, NDA) für Elacestrant bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem ER+/HER2- Brustkrebs eingereicht hat.

Als Teil des Antrags haben die Unternehmen bei der FDA eine vorrangige Prüfung beantragt. Wenn die Vorrangsprüfung gewährt wird, gehen die Unternehmen davon aus, dass die FDA eine 8-monatige Prüfung durchführt, die eine 6-monatige Vorrangprüfung beinhaltet.

Der NDA-Antrag basiert auf positiven Phase-3-Daten der EMERALD-Studie, die bereits am 20. Oktober 2021 angekündigt wurde. EMERALD hat beide primären Endpunkte erreicht, nämlich das progressionsfreie Überleben (PFS) in der Gesamtpopulation und das PFS in der Untergruppe mit Östrogenrezeptor-1-Mutation (ESR1) im Vergleich zur Standardtherapie (SoC) mit den Optionen Fulvestrant oder einem Aromatasehemmer.

Elacestrant ist der erste und derzeit einzige oral einzunehmende SERD, der in einer zulassungsrelevanten Studie zur Behandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem ER+/HER2- Brustkrebs bei postmenopausalen Frauen und Männern positive Topline-Ergebnisse gezeigt hat. Bemerkenswert ist, dass diese Ergebnisse zeigen, dass Elacestrant auch bei Patientinnen wirksam ist, deren Tumoren eine ESR1-Mutation aufweisen, einen der wichtigsten Resistenzmechanismen, der sich in späteren Behandlungslinien von metastasiertem Brustkrebs entwickelt.