WISE STELLT AUF LONDONER EDTECH WEEK DAS ERSTE PLAYBOOK FÜR LERNENDE ÖKOSYSTEME VOR

Die Buchvorstellung fand am Ende einer Woche statt, in der die Initiative eine Reihe von Gesprächen zum Thema Edtech und Innovation veranstaltete

Elyas Felfoul, Direktor für politische Entwicklung und Partnerschaften bei WISE, kommentierte: „WISE konnte es sich nicht entgehen lassen, dieses Jahr in London dabei zu sein, um die Kraft der Zusammenarbeit hervorzuheben, Partner bei der Innovation zu sein und die bahnbrechenden Ideen und neuen Technologien zu präsentieren, die das Lernen und Lehren beeinflussen

Ein weiterer Höhepunkt der Gespräche in London war die Enthüllung eines Learning Ecosystems Playbook durch das WISE Living Lab . Das einzigartige Buch gibt den Lesern Werkzeuge an die Hand, mit denen sie praktische Schritte planen und durchführen können. Es dient als Vorlage für Pädagogen, die die Modelle von Learning Ecosystems in ihren eigenen Gemeinschaften und Kontexten nachahmen wollen.

Das Thema Lernökosysteme hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und bietet somit einen Einblick, wie die Zukunft der Bildung aussehen könnte, wenn nicht-traditionelle Lernanbieter, die Technologien und Ressourcen gemeinsam nutzen, zusammenarbeiten, um gemeinsam Lernmöglichkeiten innerhalb ihrer Gemeinschaft zu schaffen und zu verbessern. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache sowie der Forschungsergebnisse und des Potenzials für einen verbesserten Zugang zu hochwertiger Bildung durch Lernökosysteme bietet das Playbook klare Anleitungen für den Aufbau und die Verwaltung eines solchen Systems. Das Buch ist in drei Teile gegliedert und hilft dem Leser bei der Vorbereitung, Gestaltung und Anpassung eines Lernökosystems an die Lernenden.

Auf einer Sondersitzung während der Londoner Edtech-Woche erklärte Aurelio Amaral, Leiter des Bereichs Learning Ecosystems, Folgendes: „Wir hoffen, dass sich Bildungsakteure auf der ganzen Welt ermutigt fühlen, lebendige Lernökosysteme in ihren Gemeinden aufzubauen und zu stärken. Und wir freuen uns darauf, von ihnen zu hören, wie sie die Werkzeuge und Tipps in diesem Buch eingesetzt haben. Ihr Feedback wird WISE dabei helfen, unsere Empfehlungen zu erweitern und zu kontextualisieren"

