Führungsnachfolge bei Mars Grant F. Reid beschließt, die Leitung als CEO abzugeben, nachdem er fast ein Jahrzehnt lang beispielloses Wachstum, beispiellose Wirkung und beispiellosen Wandel bewirkt hat. Poul Weihrauch übernimmt die Position ab Ende Se

- Der CEO von Mars, Grant F. Reid, beschließt, sich nach mehr als 8 Jahren in

dieser Funktion und 34 Jahren in der Branche von Mars zurückzuziehen. Unter

seiner Leitung hat Mars ein beispielloses Wachstum und eine Transformation

erlebt, verbunden mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Zweckmäßigkeit und

einer bedeutenden Expansion in neuere Bereiche wie Tiergesundheit.

- Poul Weihrauch, derzeitiger Global President bei Mars Petcare, wird ab Ende

September neuer CEO des Unternehmens.

- Reid, der noch bis Ende des Jahres bei Mars bleiben wird, hatte den Vorstand

vor 18 Monaten über seinen Entschluss informiert, das Unternehmen zu

verlassen, und eng mit dem Vorstand zusammengearbeitet, um eine reibungslose

und geordnete Nachfolge zu gewährleisten.

- Frank Mars, Vorsitzender des Mars-Vorstands, würdigte Reids

"außergewöhnliches" Vermächtnis und hob seine Führungsrolle in Sachen

Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf der Weltbühne hervor.



Der Chief Executive Officer von Mars, Grant F. Reid, hat angekündigt, dass er

als CEO zurücktreten wird, nachdem er das Unternehmen durch eine Phase

beispiellosen Wachstums, Einflusses und Wandels geführt hat.