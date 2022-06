DAX tut sich mit einer Erholung schwer

Wie schwer die Rezessionsängste auf dem Markt lasten, zeigten gestern eindrucksvoll die Aktien der deutschen Banken, Commerzbank und Deutsche Bank warteten mit schon fast historischen Tagesverlusten von 12 Prozent auf. Von einer Gegenbewegung ist heute Morgen noch nichts zu spüren.

Besser halten können sich in den vergangenen Tagen dagegen die Technologiewerte, in New York an der Nasdaq ist die Bodenbildung aktuell wahrscheinlicher als im DAX, wo sich Anleger in den kommenden Tagen auf das Jahrestief unter 12.500 Punkten einstellen sollten. Auch die Renditen fallen wieder, aus Inflationsangst ist plötzlich Rezessionsangst geworden. Value ist out, Wachstum könnte in den kommenden Tagen ein kleines Comeback feiern.

Wie out Value ist, könnte auch das wohl wichtigste Stimmungsbarometer aus der deutschen Industrie, der Ifo-Index, bestätigen. Nach den enttäuschenden Einkaufsmanager-Indizes wird auch ein, wenn auch nur minimaler Rückgang im Geschäftsklimaindex erwartet. Die Zahlen sollten allerdings Makulatur sein, sollte sich die drohende Gaskrise in Deutschland nicht mehr abwenden lassen. Allein die gestern ausgerufene zweite Eskalationsstufe im Notfallplan Gas dürfte in den deutschen Chefetagen zu Sorgenfalten geführt haben, aber erst in den kommenden Ifo-Daten sichtbar werden.