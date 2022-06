Finanzielle Unabhängigkeit - die 5 größten Irrtümer (FOTO)

München (ots) - Finanzielle Unabhängigkeit ist auch in Deutschland ein wichtiges

Thema und genauso bedeutend wie freie Meinungsäußerung oder Bewegungsfreiheit (

Financial Freedom Report 2021 (https://www.lv1871.de/lv/financial-freedom/) ).

Doch der Traum vom schnellen Geld oder vorzeitigen Ruhestand wird von

zahlreichen Irrtümern begleitet. Gemeinsam mit Geschäftspartnern will die LV

1871 Vorurteile aus dem Weg schaffen. Das Ziel: Menschen für mehr

Eigenverantwortung und unabhängige Beratung bei der persönlichen Finanzplanung

sensibilisieren.



1. Irrrtum: Nur durch Verzicht ist finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen





Finanzielle Unabhängigkeit wird oft mit einem extremen Maß an Sparsamkeit undVerzicht verbunden, wie es die sogenannten Frugalisten vorleben. Richtig ist: Esgibt kein allgemeines Ziel und nicht den einen Weg. Die Ausgestaltung ist immerindividuell: Manche Menschen träumen vom Eigenheim mit Garten, andere bevorzugenein Leben auf Reisen ohne Geldsorgen."Finanzplanung ist immer auch Lebensplanung und umgekehrt. Sie sollte genausoindividuell sein wie das Leben selbst und sich flexibel an biografische Brücheund Veränderungen anpassen. Dafür möchte die LV 1871 ihre Kunden undGeschäftspartner sensibilisieren", sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV1871.2. Irrtum: Finanzielle Unabhängigkeit bedarf eines enormen Zeit- undGeldeinsatzesAuch bei den sogenannten Besserverdienern in Deutschland fällt auf: Trotzüberdurchschnittlich hohen Einkommens vernachlässigt der Großteil seine privatenGeldanlagen aus Mangel an Zeit, Interesse und Wissen. Das bestätigt auch eineUmfrage der LV 1871, nach der rund drei Viertel der leitenden Angestellten zuJahresbeginn 2022 keinen Finanzplan gemacht haben.Berater wie Marvin Noltemeier von OPTINVEST Ärzte aus Essen sorgen auch hier fürAbhilfe: "Ich begleite Mediziner mit einem Konzept und dem richtigen Mindset zurfinanziellen Unabhängigkeit. Ein einmaliges Zeitinvestment zu Beginn sorgt füreinen finanziellen Überblick sowie die wichtigsten Grundkenntnisse und ebnet denWeg zur persönlichen Strategie. Dieser Ansatz gilt natürlich nicht nur fürÄrzte."3. Irrtum: Finanzielle Unabhängigkeit ist nur was für echte FinanzprofisHartnäckig hält sich hierzulande das Gerücht: Wer finanziell unabhängig seinwill, muss äußerst finanzerfahren sein und am besten jeden Tag mit Aktienhandeln. Richtig ist: Eine finanzielle Grundausbildung ist nie verkehrt, abermuss man kein ausgebildeter Finanzberater sein, um sein Geld gewinnbringendanzulegen.Davon ist auch David Magewirth, Geschäftsführer von Magewirth FinanzberatungGmbH aus Wachtberg überzeugt: "Wer Interesse an Aktienfonds oder anderenAnlagestrategien hat und nicht weiß, wie er vorgehen soll, sollte auf den Rateines unabhängigen Finanzberater setzen. Denn wie schon John D. Rockefellersagte: Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geldarbeiten."4. Irrtum: Finanzielle Unabhängigkeit erfordert einen frühen StartViele denken: Finanzielle Unabhängigkeit erreicht nur, wer sich frühzeitig darumbemüht. Hat man einmal ein gewisses Alter erreicht, lohnt sich ein finanziellerRichtungswechsel nicht mehr. Genau das Gegenteil ist der Fall: Es ist nie zuspät, um neue Wege zu gehen, denn finanzielle Unabhängigkeit kennt keineAltersgrenzen. Monetäre Selbstbestimmung ergibt sich jedoch nicht von selbst,sondern muss eigenverantwortlich und gezielt angegangen werden."Wir ermutigen unsere Kunden zu träumen und unterstützen sie dabei, ihreindividuellen Lebenspläne in die Tat umzusetzen. Denn egal wie diese aussehen,egal wie jung oder alt man ist, mit dem richtigen Mindset und den passendenMaßnahmen lässt sich der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit realisieren",sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871.5. Irrtum: Wenn ich heute lukrativ investiere, bin ich morgen unabhängigDer Krypto-Hype und unseriöse Anlagetipps vermitteln den Anschein, dass sichlukrativ investiertes Geld ohne große Anstrengung von heute auf morgenvervielfältigen lässt. Mehr noch: Wer sich heute noch investiert, könntepraktisch über Nacht von soliden Gewinnen der Gesamtwirtschaft profitieren.Doch: "Das Prinzip der finanziellen Unabhängigkeit fokussiert nicht das schnelleGeld. Ein frühzeitiger Renteneintritt setzt vielmehr eine nachhaltigeAnlagestrategie voraus. Ein unabhängiger Finanzberater weist hier den Weg zurfinanziellen Unabhängigkeit - abgestimmt auf die jeweilige Lebensrealität undBedürfnisse des Kunden", empfehlen die Honorarberater Adrian Schmidt und DianaGrünwald der Firma Käpsele aus Stuttgart.