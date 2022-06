Preise für Wohnimmobilien im 1. Quartal 2022 +12,0 % zum Vorjahresquartal / Anstieg der Wohnimmobilienpreise verlangsamt sich

WIESBADEN (ots) - Preise für Wohnimmobilien, 1. Quartal 2022 (vorläufig)



+12,0 % zum Vorjahresquartal



+0,8 % zum Vorquartal



Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 1.

Quartal 2022 um durchschnittlich 12,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal

gestiegen. Damit lag die Steigerungsrate des Häuserpreisindex gegenüber dem

Vorjahresquartal zum vierten Mal in Folge über 10 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, haben sich Wohnungen sowie Ein- und

Zweifamilienhäuser gegenüber dem Vorquartal im Schnitt um 0,8 % verteuert. Damit

deutet sich eine leichte Abschwächung der Dynamik an: Im 3. Quartal 2021 waren

die Preise für Wohnimmobilien noch um 4,1 % und im 4. Quartal 2021 um 3,1 %

gegenüber dem jeweiligen Vorquartal gestiegen.