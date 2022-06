Digitale Sicherheit von innovativen Medizinprodukten gewährleisten

Berlin (ots) - +++ Benannte Stellen legen Leitfäden für die Prüfung KI-basierter

Medizinprodukte und deren IT-Sicherheit vor +++ Der gesamte Lebenszyklus steht

im Fokus +++ Cybersecurity zentrale Voraussetzung für Medizinprodukte mit

digitalen Funktionen +++



Die vom TÜV-Verband organisierte Interessengemeinschaft der Benannten Stellen

für Medizinprodukte in Deutschland (IG-NB) hat einen Fragenkatalog für die

Sicherheit von Medizinprodukten mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorgelegt. Der

Fragenkatalog dient den Sachverständigen als Leitfaden für die komplexe Prüfung

von Medizinprodukten mit KI-spezifischen, digitalen Funktionen. Grundlage des

Katalogs sind insbesondere die geltenden EU-Verordnungen und internationalen

Normen und Standards für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika. "Künstliche

Intelligenz kommt in immer mehr Medizinprodukten zum Einsatz: bei der Auswertung

bildgebender Verfahren, bei der Dosierung von Medikamenten oder bei der Analyse

von Laborwerten und anderer Daten für die Diagnose und Prognose bestimmter

Krankheiten", sagt Mark Küller, Referent für Medizinprodukte beim TÜV-Verband.

Neben großen Chancen für Patient:innen wie einer verbesserten Diagnostik und

einer effektiveren Behandlung von Krankheiten bestünden bei der Anwendung

Künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich aber auch Risiken. Küller:

"KI-basierte Systeme in der Medizin müssen sicher sein, um Fehldiagnosen und

andere gesundheitliche Gefahren zu vermeiden. Und sie dürfen bestimmte

Bevölkerungsgruppen nicht aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe oder anderer

persönlicher Merkmale benachteiligen." Hier setze der Fragenkatalog an.