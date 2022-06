NORMA und DHBW Mosbach bauen Kooperation aus / Duales Studium mit Perspektive (FOTO)

Nürnberg (ots) - Digital, praxisnah und modern - so beschreibt die Duale

Hochschule Baden-Württemberg ihr Studienangebot. Ein idealer Partner also für

das Duale Studium bei NORMA. Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter und die

Hochschule haben folglich bei einem Kennenlern-Treffen am 21. Juni 2022

bekräftigt, ihre Zusammenarbeit künftig ausbauen zu wollen. Ziel ist es, die

Gruppe der NORMA-Studierenden im Bereich BWL-Handel an der DHBW in Mosbach zu

vergrößern. Am konstruktiven Austausch nahmen unter anderem Prof. Dr. Gabi

Jeck-Schlottmann, Rektorin der DHBW Mosbach, Christian Sitzmann sowie Richard

Ellmann als Mitglieder der Geschäftsleitung bei NORMA, teil.



Sicher in die Zukunft