Während die Urlaubsstimmung nach zwei langen Pandemiejahren langsam zurückkehrt, bahnt sich beim weltgrößten Tourismuskonzern ein großer Umbruch an der Unternehmensspitze an. Der langjährige CEO Fritz Joussen wird sein Amt vorzeitig zum 30. September niederlegen, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag in Hannover mit. Der Aufsichtsrat schlägt den bisherigen Finanzvorstand Sebastian Ebel als Nachfolger vor.

Joussen hatte den Konzern seit 2013 gelenkt. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis 2025. Vor allem die vergangenen zwei Pandemie-Jahre hatten Tui stark getroffen und die Aktie auf Tiefststände fallen lassen. Im Zuge der Krise war auch der Staat mit einer stillen Einlage bei dem Unternehmen eingestiegen. Erst letzten Monat hatte das Unternehmen angekündigt, frische Aktien auszugeben um mit dem eingenommenen Kapital Staatshilfen zurückzuzahlen.