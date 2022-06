Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wolfsburg (ots) -- Perfekte Rahmenbedingungen zur beruflichen Weiterentwicklung in bester Lage:Der Fokus der Akademie Nord von XXXLutz liegt auf der Ausbildung zumHandelsfachwirt- Wolfsburg ist bereits der sechste Standort einer unternehmenseigenenüberregionalen Schulungsakademie- Einzigartiges Abiturientenprogramm ermöglicht gleich vier Abschlüsse in nur 38Monaten- Deutschland-CEO Alois Kobler: "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sindwichtige Eckpfeiler unseres Erfolges - wir als Arbeitgeber am Puls der Zeitsehen uns in der Pflicht, bestmögliche Rahmenbedingungen in punkto Aus- undWeiterbildung zu schaffen."Volle Kraft voraus: Die XXXLutz Unternehmensgruppe hat ihre neu geschaffeneAkademie Nord zur Aus-, Weiter- und Fortbildung in Wolfsburg offiziell eröffnetund damit den eingeschlagenen Kurs einer fundierten, individuell nach denBedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichteten Ausbildungkonsequent fortgesetzt. XXXLutz unterstreicht damit auch auf diesem Gebieteinmal mehr seine Vorreiterrolle in der Branche - die Akademie Nord in Wolfsburgist bereits der sechste Standort einer unternehmenseigenen Schulungsakademie, sogibt es in Deutschland bereits zwei etablierte Montage-Akademie-Zentren inAnzing bei München und Braunschweig, eine Küchenkompetenz-Ausbildungseinheit inMannheim und Handelsfachwirt-Akademien in Augsburg und Würzburg. DasHauptaugenmerk der Schulungs-Akademie Nord in Wolfsburg liegt aufgrund dergroßen Nachfrage auf der Qualifizierung zum Handelsfachwirt. Hinzu kommt nochdas große Schulungszentrum der inhabergeführten Unternehmensgruppe mit Sitz inder Deutschland-Zentrale im mainfränkischen Würzburg - in diesem das 30-köpfigehauseigene Personalentwicklungsteam permanent zusammenkommt, um fortwährend dieAusbildungsprogramme, Seminare und Lerntechniken weiter zu entwickeln und denE-Learning-Bereich stringent weiter auszubauen. "Unsere Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sind wichtige Eckpfeiler unseres Erfolges - wir als Arbeitgeber amPuls der Zeit sehen uns in der Pflicht, bestmögliche Rahmenbedingungen in punktoAus- und Weiterbildung zu schaffen", sagt Alois Kobler, CEO bei XXXLutz inDeutschland.XXXLutz bietet passgenau zugeschnittene Entwicklungs- und Karrierechancen"In einer sich immer stärker verändernden Arbeitswelt setzen wir bei XXXLutz aufbreite Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung in einem modernen sowiestark zukunftsorientiert ausgerichteten Umfeld. Beides vereint sich in unsererneuen unternehmenseigenen Akademie in Wolfsburg, die ein weiterer Baustein ist,