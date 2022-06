Das aMES®-basierte Erschließungskonzept zeigte eine hocheffiziente Wassernutzung mit mehreren bedeutenden Vorteilen gegenüber herkömmlichen Kaliumsulfat SOP-Verarbeitungsrouten. Jetzt hat JV-Partner Verdant Minerals Pty Ltd. Parkway offiziell mitgeteilt, dass sich der Projektanteil von Parkway Ventures Pty Ltd., einer Tochter von Parkway Corporate, von 15 auf 40% erhöht hat. Parkway wird damit zum Eigentümer einer wirtschaftlich bedeutenden Kali-Ressource in einer Zeit hoher Düngemittelpreise. Seit dem Abschluss der PFS hat sich der Preis für Kaliumsulfat (SOP), einem hochwertiges Spezialdüngerprodukt, etwa verdoppelt. Aber schon beim damaligen Preisniveau war die PFS bei einer jährlichen SOP-Produktion von 40.000 Tonnen über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 20 Jahren äußerst robust.

Die anfänglichen Kapitalkosten (CAPEX) wurden mit 80,0 Mio. AUD veranschlagt, einschließlich aller prozessfremden Infrastruktur- und indirekten Kosten (einschließlich 6,7 Mio. AUD für unvorhergesehene Ausgaben). Die Produktionskosten (OPEX) sollten bei 293 AUD/Tonne SOP ab Bergwerk liegen. Starkes Cash-Generierungspotenzial mit einer geschätzten EBITDA-Marge von 54,4 %, was zu einem jährlichen EBITDA von 18,6 Mio. USD führt. Die Erschließung des KLPP sollte seinerzeit zu einer Amortisation des Projekts in etwa 5,5 Jahren ab der ersten SOP-Produktion. NPV8% nach Steuern von $80,15 Millionen mit einem IRR von 20,4%. Die angezeigte Mineralressource beträgt 1.000.000 Tonnen Kalium, wobei 580.000 Tonnen Kalium in acht Seen enthalten sind, die in den Minenplan aufgenommen wurden. Der Minenplan sieht eine Produktion von 430.000 Tonnen Kalium vor, was für eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 20 Jahren ausreicht, basierend auf einer geplanten Produktionsrate von 40.000 Tonnen SOP pro Jahr.

Abbildung 1: Skizze für das Erschließungskonzept in der KLPP-PFS

Bahay Ozcakmak, Group Managing Director & CEO von Parkway, äußert sich wie folgt:

„Der Erwerb dieser zusätzlichen 25%igen Beteiligung am KLPP, insbesondere in einer Zeit hoher Düngemittelpreise, stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Parkway dar. Die geplante Hauptproduktion des KLPP, Kaliumsulfat (SOP), ein hochwertiges Spezialdüngerprodukt, wird derzeit zu einem Preis gehandelt, der etwa doppelt so hoch ist wie der in der KLPP-PFS angenommene Preis. Die sich abzeichnenden langfristigen Herausforderungen in der Versorgungskette, insbesondere in einer Zeit steigender Nachfrage nach Düngemitteln, schaffen interessante Möglichkeiten für neue Düngemittelprojekte, insbesondere für Projekte mit ESG-bezogenen Vorteilen, um von den starken Marktgrundlagen zu profitieren.

Was den KLPP-Standort betrifft, so sind wir durch das günstige Betriebsumfeld im Northern Territory ermutigt, wo mehrere bedeutende Mineralressourcenprojekte vor kurzem auf wichtige Meilensteine der Projektentwicklung zusteuerten. Über unser etabliertes PPS-Darwin-Geschäft unterstützen wir zunehmend mehrere große, weltweit tätige Bergbauunternehmen bei der Ausweitung ihrer Bergbauaktivitäten im Northern Territory, und zwar für eine Reihe von Rohstoffen. Zusätzlich zu unserem Engagement bei der Regierung des Northern Territory wurden wir vor kurzem darüber informiert, dass das KLPP in der Publikation der Regierung des Northern Territory zum Thema Investment Territory als vorrangiges Mineralienprojekt aufgeführt wurde.

Ungeachtet der Vorzüge des KLPP war unsere Teilnahme am KLPP immer auf die Möglichkeit ausgerichtet, unsere patentierte aMES®-Technologie der nächsten Generation zu präsentieren. Als wir 2017 die KLPP-JV-Vereinbarung eingingen, schlossen wir gleichzeitig eine Technologielizenzvereinbarung für das Projekt ab, die es uns ermöglichte, unsere Technologie zu nutzen, um bei KLPP Werte zu schaffen. Was die Technologie betrifft, so hat die KLPP-PFS, die wir im November 2020 zusammen mit unserem globalen Engineering-Partner Worley abgeschlossen haben, die Vorteile unseres neuartigen aMES®-basierten Flowsheets deutlich gemacht. Da es sich um eines der ersten Kaliprojekte in Australien handelt, hatten wir das Glück, historische Studien über das KLPP aus den 1980er Jahren einsehen zu können, die nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gewinnung wertvoller Mineralien aus konzentrierten Solen aufzeigten. Durch einen geduldigen und methodischen Ansatz haben wir durch die KLPP-PFS systematisch ein Projektentwicklungskonzept entwickelt, das wir für zweckmäßig hielten und einige der problematischeren Herausforderungen im Zusammenhang mit der komplexen Prozesschemie vermieden. Leider sind in jüngster Zeit einige der fortschrittlicheren australischen SOP-Unternehmen auf eine Reihe von verfahrensbezogenen Herausforderungen gestoßen, insbesondere im Zusammenhang mit der Variabilität von Salzen bei flotationsbezogenen Prozessen. Das von Parkway für das KLPP entwickelte aMES®-basierte Fließschema macht die Flotation überflüssig und bietet eine Reihe von Vorteilen in Bezug auf Betrieb und Nachhaltigkeit. Parkway wird weiterhin von Kalifirmen kontaktiert, die SOP-bezogenes Prozess-Know-how suchen.

Wir unterstützen derzeit ein australisches SOP-Unternehmen bei der Entwicklung eines neuartigen Fließschemas, in das je nach Projektentwicklung möglicherweise die aMES®-Technologie integriert werden könnte.“

Fazit: Die ursprüngliche Beteiligung am Kaliprojekt Karinga Lakes geht noch auf die Zeit zurück, als Parkway noch vorrangig als Explorationsunternehmen im Kalisektor aktiv war. Doch schon damals stand die aMES®-Technologie im Focus. Die PFS für KLPP sollte einen Showcase für die Effizienz der Technologie liefern und hat dies auch getan. Parkway hat sich die 40prozentige Beteiligung verdient. Dennoch wirkt die Beteiligung wie ein verspäteter Bonus – besonders in einer Zeit angespannter Lieferketten für Düngemittel. Angesichts der hohen Preise dürfte das dürfte das Karinga Lakes Projekt heute wirtschaftlich attraktiver sein, denn je. Es könnte für Parkway noch sehr wertvoll sein, ein solches Asset in der Hinterhand zu haben.

