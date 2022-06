Bis Mitte November lief es für die Datadog-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden aufwärts, in der Spitze erreichte das Papier einen Wert von 199,67 US-Dollar. Die äußerst dynamische Anstiegsphase zuvor wurde anschließend zur Unterseite auskonsolidiert, in einem ersten Schritt zurück in den Bereich auf 120,00 US-Dollar, bis Ende Mai und sogar auf grob 82,00 US-Dollar. Seitdem läuft dort eine Stabilisierungsphase in Form eines Doppelbodens. Sollte dieser demnächst erfolgreich durch das triggern der erforderlichen Kursmarken abgeschlossen werden, könnte eine ausgeprägte Erholungsbewegung starten.

Abwärtstrend intakt

Insgesamt steckt Datadog noch immer in einem intakten Abwärtstrend fest, daran dürfte auch eine Erholungsbewegung nur wenig ändern. Kurzfristige Zugewinne in den Widerstandsbereich um 116,80 US-Dollar kämen jetzt nicht überraschend, aber erst darüber dürfte der Doppelboden einen erfolgreichen Abschluss erfahren und weiteres Kurspotenzial an 136,86 US-Dollar und somit den laufenden Abwärtstrend freigeben. Unterhalb von 81,12 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf weitere Verluste in den Bereich von 75,92 und darunter sogar 70,52 US-Dollar merklich zunehmen, allerdings erweist sich der aktuelle Unterstützungsbereich vergleichsweise robust.