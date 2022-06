Berg übergibt an Behrens: Stabwechsel im Board des europäischen Dachverbands FENCA

Berlin/Amsterdam (ots) - Dr. Christian Behrens, Präsidiumsmitglied des BDIU, ist neues Mitglied im Board der Federation of European National Collection Associations (FENCA). Die Delegierten des europäischen Dachverbands für Forderungsmanagement und Forderungskauf wählten ihn am Freitag in Amsterdam einstimmig in dieses Gremium.



Behrens vertritt bei der FENCA den deutschen Inkassoverband BDIU. Er übernimmt nach drei Jahren Amtszeit turnusgemäß von BDIU-Hauptgeschäftsführer Kay Uwe Berg, der die deutsche Branche seit 2019 in diesem internationalen Gremium repräsentiert hat.