NEW YORK (dpa-AFX) - Eine "massiver als befürchtete Gewinnwarnung" von Zalando hat die US-Investmentbank Bank of America (BofA) zum Rotstift greifen lassen. Analyst Geoffroy de Mendez überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen und setzte das Kursziel der Aktie deutlich nach unten. Sein neues Ziel lautet nun 18 Euro nach zuvor 28 Euro. Damit sieht er trotz des aktuellen Kursrutsches von 7 Prozent noch weiteres Abwärtspotenzial von knapp 25 Prozent. Sein Anlageurteil "Underperform" bekräftigte er.

Wie erwartet habe nach dem Online-Modehändler Asos in der vergangenen Woche jetzt auch Zalando seine Jahresziele zusammengestrichen. Das Ausmaß aber sei überraschend, konstatierte de Mendez. "Wir haben mit unserer Schätzung für das Jahresergebnis 2022 vor Zinsen und Steuern (Ebit) unter der Unternehmensprognose gelegen und waren außerdem diejenigen am Markt mit der negativsten Prognose. Nun müssen wir trotzdem unsere Zahlen um 45 Prozent zurechtstutzen, um das Ende der neuen Unternehmensprognose zu erreichen", erläuterte der Experte. Für die Jahre 2023 bis 2024 senkte er sie um 25 Prozent und sieht den Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktie längst nicht gekommen.