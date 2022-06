SHK ESSEN steht im Zeichen der Energiewende und nachhaltiger Sanitärtrends (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) - Endlich wieder SHK ESSEN: Vom 6. bis 9. September 2022 öffnet diePlattform für SHK-Handwerker, Planer und Architekten in der Messe Essen. Rund400 Aussteller aus 16 Ländern werden ihr Angebot rund um Sanitär, Heizung, Klimaund digitales Gebäudemanagement präsentieren. Die Fachmesse gilt als einer derwichtigsten Treffpunkte für SHK-Profis aus Handwerk, Installation, Planung undBeratung. Zu den Top-Themen zählen technische Lösungen für die Umsetzung derWärmewende, Hygiene in Innenräumen und beim Trinkwasser sowie digitale Bäder.Neben den Auftritten der Markenhersteller erwarten die Fachbesucher erstmalsmehrere innovative Fachforen, darunter eine eigene Fläche für Photovoltaik.Die SHK-Branche steht für gelebten Klimaschutz - darin sind sich die Akteure derkommenden Messe einig. Das Handwerk und die Industrie sind die treibendenKräfte, um die Wärmewende umzusetzen und die Treibhausgasemissionen langfristigauf null zu senken. Das bestätigt Hans-Peter Sproten, Hauptgeschäftsführer imFachverband SHK NRW, der ideeller Träger der Messe ist: "Ohne die starkeSHK-Branche sind die Klimaschutzziele in keiner Phase zu erreichen. Dazu findetdas SHK-Handwerk - trotz derzeitiger Materialknappheit - pragmatische Lösungen.Daneben verstärken die hohen Energiepreise die Nachfrage nach Heizsystemen, dienicht nur die Umwelt schonen, sondern auch kosteneffizient und versorgungssichersind."Fachmesse mit hoher öffentlicher RelevanzErstmals umfasst die SHK ESSEN einen eigenen Ausstellungsbereich zum ThemaPhotovoltaik: In Halle 2 präsentieren Aussteller in einem Fachforum ihr Angebotrund um das Heizen, Lüften, Kühlen und Erwärmen von Trinkwasser mit Solarstrom.Zu den Produkten zählen unter anderem Komponenten und Funktionsteile fürPhotovoltaikanlagen und Energiespeicher, außerdem gibt es Informationen zuAnträgen und Genehmigungen. Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen,betont: "Die SHK ESSEN ist eine Messe mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.Hier wird die Energiewende vorangetrieben. Die Resonanz aus der Industrie unddem Handwerk zeigt außerdem, wie groß der Wunsch nach einer Präsenzmesse ist."Die Heizungsbranche präsentiert sich in den Hallen 1 und 3 mit den ThemenHeizungstechnik, Lüftungs- und Klimatechnik, regenerativen Energiesystemen sowieGebäude-Leittechnik und -Messtechnik. Partner der SHK ESSEN ist derBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie. Einen Schwerpunkt setzt dieIndustrie auf das Heizen mit Wärmepumpen. Diese lassen sich mittlerweile nicht